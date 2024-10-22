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Зеленский рассказал, зачем ВСУ вторглись в Курскую область

Зеленский рассказал, зачем ВСУ вторглись в Курскую область

10:09, 22 окт 2024

В ходе последних военных операций украинские вооруженные силы осуществили значительное тактическое продвижение в приграничном регионе, что привело к формированию нового статус-кво в Курской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в официальном заявлении через свой телеграм-канал.

Согласно словам главы государства, украинским военным удалось не только закрепиться на новых позициях, но и создать контролируемую зону около государственной границы.

«Мы смогли реализовать стратегическую инициативу, создав защитный периметр на прилегающей территории», — подчеркнул президент.

Военные аналитики отмечают существенное изменение в характере боевых действий в регионе. Особое внимание привлекло появление современной военной техники западного производства в зоне конфликта. В частности, источники сообщают об использовании американских танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley, которые были замечены в районе населенного пункта Новоивановка. По имеющейся информации, данная техника входит в состав 57-й механизированной бригады ВСУ.

Между тем, координатор николаевского пророссийского движения Сергей Лебедев сообщил РИА Новости о срыве планировавшейся ротации украинских подразделений в соседней Сумской области, где готовилось перемещение военных формирований в направлении Курской области.


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Автор: Вадим Рудаков
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