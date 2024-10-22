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Кедми прямо высказался о целях СВО на 2024 года и многих опустил с небес на землю: «Либо мир, либо НАТО»

Кедми прямо высказался о целях СВО на 2024 года и многих опустил с небес на землю: «Либо мир, либо НАТО»

10:16, 22 окт 2024

Яков Кедми, известный израильский аналитик и бывший руководитель спецслужбы «Натив», представил свое видение текущей геополитической ситуации в Восточной Европе. В ходе программы «Метаметрика» эксперт поделился развернутым анализом стратегических целей и перспектив их достижения.

По оценке Кедми, существующие формулировки целей специальной военной операции недостаточно конкретны, что создает пространство для различных интерпретаций в зависимости от политического контекста. При этом аналитик подчеркивает, что фундаментальной задачей России остается обеспечение собственной безопасности, а в краткосрочной перспективе 2024 года — завершение операции в Донбассе.

Особое внимание в своем выступлении эксперт уделил роли НАТО в текущей ситуации. Кедми настаивает на необходимости возврата к предложениям, озвученным российским президентом в конце 2021 года. Согласно этим инициативам, страны могли бы сохранить членство в альянсе при условии отказа от размещения иностранных военных контингентов на своей территории. Однако, по мнению аналитика, даже такие договоренности не дают полных гарантий, что приводит к выводу о необходимости полного роспуска НАТО.

В отношении будущего устройства региона Кедми выдвигает радикальные предложения. Он считает необходимым установление российского контроля над Киевом, включая религиозные центры. Эксперт также выступает за полную демилитаризацию территории, предлагая запретить создание вооруженных сил, военно-воздушных сил и ракетных войск, заменив их российским военным присутствием.

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Автор: Вадим Рудаков
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