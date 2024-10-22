«Ездил по Москве с ротой охранников, в шкафу хранил форму Третьего рейха»: эксперты рассказали об образе жизни «паркетного» генерала Иванова
10:30, 22 окт 2024
В российских военных кругах произошло событие, которое можно назвать поистине землетрясением: арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов.
Фигура Иванова давно привлекала внимание своим вызывающим образом жизни. По словам политтехнолога Алексея Рощина, замминистра передвигался по столице с беспрецедентными мерами безопасности — его сопровождало внушительное военное подразделение.
Особое внимание привлекал образ жизни высокопоставленного чиновника. Адвокат Иван Миронов отмечает, что Иванов даже не пытался скрывать свое благосостояние.
Примечательно, что, по мнению экспертов, представители окружения Иванова не извлекли должных выводов из ситуации, списав случившееся на простое невезение. Между тем, как отмечает Иван Миронов, данный случай может создать важный прецедент в практике изъятия имущества, происхождение которого не подтверждено официальными доходами.
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