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«Ездил по Москве с ротой охранников, в шкафу хранил форму Третьего рейха»: эксперты рассказали об образе жизни «паркетного» генерала Иванова

«Ездил по Москве с ротой охранников, в шкафу хранил форму Третьего рейха»: эксперты рассказали об образе жизни «паркетного» генерала Иванова

10:30, 22 окт 2024

В российских военных кругах произошло событие, которое можно назвать поистине землетрясением: арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов.

Фигура Иванова давно привлекала внимание своим вызывающим образом жизни. По словам политтехнолога Алексея Рощина, замминистра передвигался по столице с беспрецедентными мерами безопасности — его сопровождало внушительное военное подразделение.

«Он выступал настоящим фронтменом влиятельной группы», — подчеркнул эксперт в беседе с «Царьградом».

Особое внимание привлекал образ жизни высокопоставленного чиновника. Адвокат Иван Миронов отмечает, что Иванов даже не пытался скрывать свое благосостояние.

«Его коллекции и парки были притчей во языцех в столичных кругах. Достаточно вспомнить случай с передачей храму Вооруженных сил РФ формы времен Третьего рейха — никто тогда не поднял вопрос о происхождении таких средств», — комментирует Миронов.

Примечательно, что, по мнению экспертов, представители окружения Иванова не извлекли должных выводов из ситуации, списав случившееся на простое невезение. Между тем, как отмечает Иван Миронов, данный случай может создать важный прецедент в практике изъятия имущества, происхождение которого не подтверждено официальными доходами.

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Автор: Вадим Рудаков
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