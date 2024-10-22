Военкор Сладков раскрыл секрет необычной тактики русских морпехов в Курской области: осознанно идут в окружение — так в мире не делает никто
11:00, 22 окт 2024
В ходе специальной военной операции в Курской области российские морские пехотинцы продемонстрировали исключительное мастерство, применив нестандартную тактику прорыва обороны противника. Эксклюзивные кадры с командного пункта 155-й бригады Тихоокеанского флота, заснятые военным корреспондентом Александром Сладковым, показывают уникальный подход к ведению боевых действий.
Особенность применяемой стратегии заключается в молниеносном проникновении подразделений морской пехоты в тыл противника с последующим расширением захваченного плацдарма. Примечательно, что бойцы сознательно идут на риск временного окружения, что является редкой тактикой в современных военных конфликтах.
Успех подобных операций базируется на богатом опыте российской морской пехоты в проведении десантных операций и длительной истории подобных действий. Эксперты отмечают, что противник оказался не готов к такой тактике ведения боя.
Активные действия морской пехоты и специальных подразделений, начатые около двух недель назад, привели к существенному изменению оперативной обстановки в регионе. В результате проведенной операции противник был вынужден отступить к приграничным территориям.
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