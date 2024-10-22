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Военкор Сладков раскрыл секрет необычной тактики русских морпехов в Курской области: осознанно идут в окружение — так в мире не делает никто

Военкор Сладков раскрыл секрет необычной тактики русских морпехов в Курской области: осознанно идут в окружение — так в мире не делает никто

11:00, 22 окт 2024

В ходе специальной военной операции в Курской области российские морские пехотинцы продемонстрировали исключительное мастерство, применив нестандартную тактику прорыва обороны противника. Эксклюзивные кадры с командного пункта 155-й бригады Тихоокеанского флота, заснятые военным корреспондентом Александром Сладковым, показывают уникальный подход к ведению боевых действий.

Особенность применяемой стратегии заключается в молниеносном проникновении подразделений морской пехоты в тыл противника с последующим расширением захваченного плацдарма. Примечательно, что бойцы сознательно идут на риск временного окружения, что является редкой тактикой в современных военных конфликтах.

«Тихоокеанцы демонстрируют исключительное мастерство, прокалывая оборонительные позиции и стремительно расширяя зону контроля в тылу противника», — комментирует ситуацию Александр Сладков.

Успех подобных операций базируется на богатом опыте российской морской пехоты в проведении десантных операций и длительной истории подобных действий. Эксперты отмечают, что противник оказался не готов к такой тактике ведения боя.

Активные действия морской пехоты и специальных подразделений, начатые около двух недель назад, привели к существенному изменению оперативной обстановки в регионе. В результате проведенной операции противник был вынужден отступить к приграничным территориям.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: military.com
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