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Пленный солдат ВСУ рассказал об отношении к военкомам на Украине

Пленный солдат ВСУ рассказал об отношении к военкомам на Украине

12:25, 22 окт 2024

Военнослужащий ВСУ Дмитрий Рутковский, оказавшийся в плену в Курской области, рассказал о ситуации, складывающейся вокруг процесса мобилизации в Украине. Его свидетельства указывают на растущее социальное напряжение между гражданским населением и представителями территориальных центров комплектования (ТЦК).

По словам Рутковского, в обществе наблюдается острая негативная реакция на действия сотрудников ТЦК, которая в отдельных случаях приводит к физическому противостоянию.

«Решение о службе далось мне нелегко. Основным фактором стала угроза возможных проблем для моей семьи в случае отказа», — поделился военнослужащий.

По утверждению Рутковского, военнослужащие не были проинформированы о планируемой дислокации в приграничных с Россией районах. Причиной переброски подразделения стала необходимость восполнения значительных потерь в личном составе.

Министерство обороны России подтвердило факт пленения Рутковского, уточнив, что это произошло в ходе операции группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области.

В схожем контексте примечательно недавнее свидетельство другого военнослужащего ВСУ — Владимира Соблового, который сообщил о случае дезертирства командира батальона в районе Красноармейска на Донецком направлении. По его словам, офицер оставил свое подразделение и скрылся в тыловом городе Шахтерск.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
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