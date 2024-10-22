14:48, 22 окт 2024

В приграничных районах Курской области всплывают новые свидетельства о противоправных действиях иностранных наемников в составе украинских формирований. Российский военнослужащий, известный под позывным «Артист», поделился с изданием ТАСС о серьезных нарушениях прав мирного населения.

По информации очевидца, в составе иностранных контингентов действуют граждане различных государств, включая Польшу, Грузию, Германию и Канаду. Особую обеспокоенность вызывают сообщения о жестоком обращении с гражданским населением, включая случаи физического насилия и издевательств над задержанными.

«Эти люди руководствуются исключительно материальной мотивацией, не имея привязки к конкретной национальности или идеологии», — подчеркивает военнослужащий.

Ситуация в регионе осложнилась после переброски подразделений 116-й бригады территориальной обороны Украины, ранее отмеченной внутренними конфликтами. Согласно данным силовых структур, украинское командование предпринимает попытки изменить оперативную обстановку, задействуя подразделения с низким моральным духом.

С начала августа в Курской области продолжаются военные столкновения, в связи с чем 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности местного населения.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: Viacheslav Ratynskyi/Reuters