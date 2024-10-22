17:37, 22 окт 2024

В ходе специальной военной операции российские вооруженные силы достигли значимого тактического преимущества в северной части Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки «Запад» установили полный контроль над населенным пунктом Новосадовое.

По информации Министерства обороны РФ, украинские формирования были вынуждены отступить с занимаемых позиций в результате решительных действий российских военнослужащих.

Военные аналитики подчеркивают стратегическую важность занятого населенного пункта. Новосадовое, расположенное в 173 километрах от Донецка на границе с Луганской областью, может стать ключевым плацдармом для дальнейших операций. Особое внимание привлекает близость поселка Терны, находящегося всего в четырех километрах от новой линии контроля.

Предшествующие интенсивные авиаудары по позициям ВСУ в районе Тернов уже привели к оставлению противником ряда важных высот. Аналитики предполагают, что контроль над Новосадовым создает предпосылки для потенциального полуокружения группировки противника в Тернах и может способствовать увеличению темпов наступательной операции.

Автор: Алия Карачурина

Фото: reuters.com