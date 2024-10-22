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«Мясорубка работает»: русский полковник в четырех словах объяснил главную тайну боевых действий в Курской области

«Мясорубка работает»: русский полковник в четырех словах объяснил главную тайну боевых действий в Курской области

17:42, 22 окт 2024

Согласно последним данным, потери украинских вооруженных формирований в Курской области превысили 25 тысяч человек, и эта цифра продолжает стремительно расти.

Владимир Трухан, полковник Центрального аппарата Министерства обороны РФ в запасе, в интервью изданию «Военное дело» представил развернутый анализ текущей обстановки. По его оценке, интенсивность боевых действий в приграничной зоне полностью соответствует стратегическим планам российского командования.

Особенность текущего положения заключается в том, что украинское командование направляет в зону конфликта разнородные подразделения — от недостаточно подготовленных военнослужащих старших возрастных групп до элитных боевых частей. При этом, несмотря на очевидные тактические затруднения, продолжается наращивание группировки за счет резервов.

Военные аналитики отмечают, что концентрация значительных сил ВСУ в Курской области привела к существенному ослаблению оборонительных позиций в Донбассе. Эксперты прогнозируют, что подобное перераспределение ресурсов может привести к дестабилизации всего юго-восточного участка фронта.

Российское военное руководство, по словам полковника Трухана, придерживается тактики планомерного изматывания противника на ограниченной территории.

«В текущих условиях нет необходимости в немедленном вытеснении противника за пределы области. Созданная ситуация способствует постепенному истощению резервов противника», — поясняет эксперт.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: rusi.org
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