17:46, 22 окт 2024

Александр Крамаренко, бывший житель Суджи Курской области, поделился с РИА Новости своими воспоминаниями о событиях, развернувшихся в его родном городе. По его словам, ситуация для гражданского населения сложилась критическая, особенно для тех, кто не смог своевременно эвакуироваться. Крамаренко сообщил о многочисленных случаях насилия поляками в отношении мирных жителей, в частности, на улице 8 марта.

« Жителей улицы 8 марта, которые там остались, польские наемники под мостом повесили, расстреливали », — рассказывает Александр.

Сейчас его семья, как и многие другие жители Суджи, нашла временное пристанище в специально организованном пункте размещения для вынужденных переселенцев.

Согласно имеющимся данным, военные действия в Курской области начались 6 августа 2024 года. В ходе наступления под контроль ВСУ перешли несколько десятков населенных пунктов. Несмотря на предпринимаемые российскими военными усилия по восстановлению контроля над территорией, значительная часть захваченных районов остается под контролем украинских сил.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: The Guardian