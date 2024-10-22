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Беженец из Курской области рассказал, как польские наемники ВСУ заняли дома в Судже, а мирных жителей повесили

Беженец из Курской области рассказал, как польские наемники ВСУ заняли дома в Судже, а мирных жителей повесили

17:46, 22 окт 2024

Александр Крамаренко, бывший житель Суджи Курской области, поделился с РИА Новости своими воспоминаниями о событиях, развернувшихся в его родном городе. По его словам, ситуация для гражданского населения сложилась критическая, особенно для тех, кто не смог своевременно эвакуироваться. Крамаренко сообщил о многочисленных случаях насилия поляками в отношении мирных жителей, в частности, на улице 8 марта.

«Жителей улицы 8 марта, которые там остались, польские наемники под мостом повесили, расстреливали», — рассказывает Александр.

Сейчас его семья, как и многие другие жители Суджи, нашла временное пристанище в специально организованном пункте размещения для вынужденных переселенцев.

Согласно имеющимся данным, военные действия в Курской области начались 6 августа 2024 года. В ходе наступления под контроль ВСУ перешли несколько десятков населенных пунктов. Несмотря на предпринимаемые российскими военными усилия по восстановлению контроля над территорией, значительная часть захваченных районов остается под контролем украинских сил.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: The Guardian
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