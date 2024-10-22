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Российский Ил-76 сбили в Судане: на борту предположительно находился уроженец Башкирии

Российский Ил-76 сбили в Судане: на борту предположительно находился уроженец Башкирии

19:23, 22 окт 2024

В Судане российский грузовой самолет Ил-76, выполнявший техническую миссию, был сбит 21 октября в результате недоразумения со стороны местных военизированных формирований.

По информации российского дипломатического представительства в Судане, воздушное судно направлялось в провинцию Западный Кордофан с ремонтной миссией. На борту находились авиационные специалисты и необходимые запчасти для восстановления ранее поврежденного самолета с военной помощью, совершившего аварийную посадку в начале октября.

Среди членов экипажа находились двое граждан России: главный инженер Виктор Г. и авиаинженер Антон С. из башкирского города Туймазы. Личность последнего предварительно установлена по обнаруженному на месте крушения паспорту, фотографии которого появились в суданских СМИ.

Антону С. исполнилось 33 года всего десять дней назад. В Туймазах его ждала семья — супруга, с которой они прожили более десяти лет, и две дочери четырех и семи лет. Последняя активность инженера в социальных сетях зафиксирована в 3:30 по московскому времени.

Инцидент произошел в регионе Дарфур, где продолжаются активные боевые действия в рамках гражданского противостояния между правительственными войсками и Силами быстрого реагирования, длящегося с апреля 2023 года. По предварительным данным суданских источников, бойцы СБР по ошибке идентифицировали грузовой самолет как бомбардировщик и открыли по нему огонь.

Российское посольство в Судане находится в постоянном контакте с местными властями, предпринимая все возможные меры для выяснения обстоятельств происшествия. Однако расследование осложняется продолжающимися в регионе боевыми действиями.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
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