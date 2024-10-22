Госдума утвердила повышение МРОТ до 22 440 рублей с 2025 года
19:46, 22 окт 2024
Государственная Дума РФ приняла важное социально-экономическое решение, которое напрямую повлияет на благосостояние миллионов граждан страны. Законодатели утвердили законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в окончательном чтении.
Согласно принятому документу, с начала 2025 года МРОТ увеличится на 17 процентов, достигнув отметки в 22 440 рублей. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, данное изменение окажет непосредственное влияние на доходы примерно 4,2 миллиона работающих россиян.
Повышение МРОТ входит в перечень национальных целей, установленных президентским указом. В соответствии с намеченным планом, к 2030 году минимальная оплата труда должна достичь 35 000 рублей.
Автор: Вадим Рудаков
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