Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Воздушный рейс Тюмень-Уфа вернулся из-за проблем с давлением в кабине

Воздушный рейс Тюмень-Уфа вернулся из-за проблем с давлением в кабине

22:18, 22 окт 2024

Во вторник утром, 22 октября, пассажирский самолет, выполнявший рейс из Тюмени в Уфу, был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт отправления, сообщает телеграм-канал Авиаинцидент. Причиной незапланированной посадки стало повышенное давление в кабине воздушного судна.

Экипаж принял решение о возвращении в аэропорт Рощино, не объявляя при этом сигнала бедствия. Посадка прошла успешно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В настоящее время информация о причинах возникновения нештатной ситуации уточняется.

Самолет из Уфы в Ноябрьск подал сигнал тревоги

Читайте также:

Самолет из Уфы в Ноябрьск подал сигнал тревоги
Автор: Алия Карачурина
Теги: происшествия авиаинцидент
Читайте также

Авиалайнер вернулся в Уфу из-за проблем с шасси
Происшествия в Башкирии
Авиалайнер вернулся в Уфу из-за проблем с шасси
У самолета рейса Уфа – Новый Уренгой отказала автоматика
Происшествия в Башкирии
У самолета рейса Уфа – Новый Уренгой отказала автоматика
Рейс Москва — Уфа был отменен из-за утери связи со спутниками
Происшествия в Башкирии
Рейс Москва — Уфа был отменен из-за утери связи со спутниками
Самолет, вылетевший из Уфы, подал сигнал о ЧС
Происшествия в Башкирии
Самолет, вылетевший из Уфы, подал сигнал о ЧС


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok