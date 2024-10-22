Воздушный рейс Тюмень-Уфа вернулся из-за проблем с давлением в кабине

22:18, 22 окт 2024

Во вторник утром, 22 октября, пассажирский самолет, выполнявший рейс из Тюмени в Уфу, был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт отправления, сообщает телеграм-канал Авиаинцидент. Причиной незапланированной посадки стало повышенное давление в кабине воздушного судна.

Экипаж принял решение о возвращении в аэропорт Рощино, не объявляя при этом сигнала бедствия. Посадка прошла успешно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В настоящее время информация о причинах возникновения нештатной ситуации уточняется.

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Автор: Алия Карачурина