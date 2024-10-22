22:25, 22 окт 2024

Международные эксперты бьют тревогу относительно стратегически важного населенного пункта Селидово, где сложилась непростая тактическая ситуация для украинских военных формирований. Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем видеоблоге представил детальный разбор текущей обстановки в этом секторе фронта.

По данным эксперта, основным фактором осложнения ситуации стала утрата контроля над критически важной транспортной артерией, прилегающей к населенному пункту. Это существенно ограничило возможности маневра и создало серьезные проблемы с логистическим обеспечением подразделений.

«Сложившаяся обстановка может вынудить военнослужащих либо капитулировать, либо запрашивать у командования разрешение на отход. Однако руководство в Киеве, вероятно, будет настаивать на удержании позиций», — отмечает Меркурис.

По его оценке, в случае дальнейшего ухудшения ситуации не исключен массовый отход подразделений из Селидово.

Примечательно, что украинские медиа, в частности издание «Страна.ua», также фиксируют значительное ухудшение позиций в районе Горняка и Селидово. Журналисты проводят параллели с событиями, предшествовавшими изменению контроля над Угледаром, отмечая схожесть тактической обстановки.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Минобороны РФ