22:30, 22 окт 2024

Бывший высокопоставленный офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков представил свой анализ потенциального вмешательства западных союзников в конфликт на Украине.

По мнению эксперта, отдельные государства-члены НАТО могут принять самостоятельное решение о военном присутствии на территории Украины в случае критического развития событий. Ключевым фактором для такого решения может стать существенное ухудшение ситуации на линии соприкосновения, особенно при возникновении значительных прорывов на оперативную глубину.

Стариков подчеркивает важное различие: речь идет не о коллективном решении альянса, а об индивидуальных действиях отдельных стран-участниц. При этом серьезным триггером для такого развития событий может послужить масштабное отступление украинских войск, способное привести к дестабилизации линии фронта.

Эти прогнозы перекликаются с недавними заявлениями высокопоставленных военных чиновников. Так, заместитель министра обороны России Александр Фомин ранее выразил обеспокоенность планами НАТО по возможному направлению войск в Украину с целью оказания давления на Россию для принятия украинских условий переговоров. По его оценке, подобные действия несут риск прямой конфронтации между ядерными державами.

Примечательно, что британское издание The Guardian еще летом указывало на возрастающую вероятность появления регулярных подразделений НАТО на территории Украины, отмечая, что конфликт фактически уже превратился в «войну альянса».

Автор: Вадим Рудаков

Фото: AP