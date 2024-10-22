22:37, 22 окт 2024

В Донецкой Народной Республике произошли значительные изменения в тактической обстановке вокруг стратегически важного населенного пункта Часов Яр. По информации, поступившей от официального представителя 24-й механизированной бригады ВСУ Ивана Петричака, российским подразделениям удалось осуществить тактический прорыв на южном участке оборонительного периметра города.

Украинское командование подтверждает факт вклинивания противника в оборонительные позиции, однако подчеркивает, что ситуация находится под контролем.

«Противник локализован в определенном квадрате, и все имеющиеся силы бригады сконцентрированы на нейтрализации прорыва», — отметил Петричак в своем заявлении для издания «Страна».

Особый интерес представляет информация, обнародованная руководителем разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола». По его данным, в составе украинских формирований в районе Часова Яра действует интернациональное подразделение численностью около 200 человек, состоящее из граждан Испании и Кубы.

Американское издание The Wall Street Journal в своей публикации от 18 октября акцентирует внимание на том, что российские силы осуществили прорыв сразу на двух участках в районе Часова Яра. По оценкам западных военных аналитиков, эти тактические успехи могут иметь решающее значение для дальнейшего развития операции по взятию города под контроль российскими войсками.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Минобороны РФ