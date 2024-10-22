22:59, 22 окт 2024

Согласно информации, полученной от захваченного в Курской области военнослужащего Дмитрия Рутковского, в украинских подразделениях наблюдается заметное снижение боевого духа. Особенно показательна ситуация в 40-м отдельном стрелковом батальоне, где демографический состав вызывает особые опасения — средний возраст военнослужащих достигает 50 лет.

Примечательно, что Рутковский в своих показаниях отмечает массовое недовольство действиями территориальных центров комплектования. По его словам, решение о вступлении в ряды вооружённых сил часто принимается под давлением: в его случае мотивацией послужили угрозы в адрес семьи. Военнослужащий также сообщил о значительных потерях, которые несут украинские подразделения в Курской области.

Эти свидетельства дополняются показаниями другого военнопленного — Владимира Соблового, который раскрыл случай дезертирства командира батальона в районе Красноармейска на Донецком направлении. Согласно его рассказу, подразделение было брошено командиром, который скрылся в тыловом Шахтерске. Военнослужащие, первоначально получившие обещание о ротации через шесть дней, оказались на передовой более чем на 20 дней, что привело к критическому падению морального духа.





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Автор: Алия Карачурина

Фото: Global Look Press