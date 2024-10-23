09:07, 23 окт 2024

В Донецкой Народной Республике российские военнослужащие группировки «Центр» при захвате стратегически важного населенного пункта Михайловка обнаружили двоих военнослужащих из Великобритании, находившихся на позициях украинских войск. Эту информацию подтвердил капитан Игорь Красильников, командир батальона по военно-политической работе, в видеообращении, размещенном на официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

Детали раскрыл капитан Красильников, отметив характерные особенности экипировки иностранных военных. По его словам, на обмундировании британцев были замечены отличительные знаки НАТО, включая соответствующие нашивки и флаги. Кроме того, при них находилось оружие зарубежного производства.

По данным бойцов штурмовых подразделений группировки «Восток», именно иностранные контингенты демонстрируют наиболее активное сопротивление в зоне боевых действий.

Однако, согласно свидетельству старшего инструктора Ленинградского полка с позывным «Бетон», несмотря на предполагаемую роль в поддержании боевого духа украинских военных, иностранные военнослужащие часто первыми оставляют свои позиции при приближении российских штурмовых групп.





Автор: Алия Карачурина

Фото: reuters.com