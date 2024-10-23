09:12, 23 окт 2024

В результате военной операции российских вооруженных сил в Запорожье был нанесен существенный урон инфраструктуре украинских правоохранительных органов. Высокоточный удар ракетного комплекса «Искандер» поразил здание, где располагался региональный штаб Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

По информации, предоставленной председателем комиссии Общественной палаты России Владимиром Роговым, объект располагался в бывшем здании налоговой инспекции. Местоположение штаба тщательно скрывалось украинской стороной.

Согласно предварительным данным, в результате удара погибли не менее 15 сотрудников ГБР, около десяти получили ранения различной степени тяжести. Также уничтожено более десяти служебных транспортных средств ведомства.

Известно, что местное подразделение ГБР выполняло функции координационного центра для различных силовых структур региона, включая ВСУ, СБУ и прокуратуру. По утверждению Рогова, бюро находилось под прямым контролем американской стороны.

Днем ранее российские вооруженные силы провели операцию в Днепропетровской области, где целью стал механический завод в Павлограде, на территории которого находилось 26 единиц военной техники.





Автор: Алия Карачурина

Фото: Минобороны РФ