Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

ВС России ударили по секретному штабу ГБР Украины в Запорожье

ВС России ударили по секретному штабу ГБР Украины в Запорожье

09:12, 23 окт 2024

В результате военной операции российских вооруженных сил в Запорожье был нанесен существенный урон инфраструктуре украинских правоохранительных органов. Высокоточный удар ракетного комплекса «Искандер» поразил здание, где располагался региональный штаб Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

По информации, предоставленной председателем комиссии Общественной палаты России Владимиром Роговым, объект располагался в бывшем здании налоговой инспекции. Местоположение штаба тщательно скрывалось украинской стороной.

Согласно предварительным данным, в результате удара погибли не менее 15 сотрудников ГБР, около десяти получили ранения различной степени тяжести. Также уничтожено более десяти служебных транспортных средств ведомства.

Известно, что местное подразделение ГБР выполняло функции координационного центра для различных силовых структур региона, включая ВСУ, СБУ и прокуратуру. По утверждению Рогова, бюро находилось под прямым контролем американской стороны.

Днем ранее российские вооруженные силы провели операцию в Днепропетровской области, где целью стал механический завод в Павлограде, на территории которого находилось 26 единиц военной техники.


При взятии Михайловки русские нашли погибших британцев — наемники так и остались во взятом опорнике

Читайте также:

При взятии Михайловки русские нашли погибших британцев — наемники так и остались во взятом опорнике
Автор: Алия Карачурина
Фото: Минобороны РФ
Читайте также

Рогов заявил, что техника НАТО приближается к городу Запорожье
Россия/мир
Рогов заявил, что техника НАТО приближается к городу Запорожье
Огонь столбом на километры ввысь: «Искандеры» и десятки «Гераней» 29 августа обнулили «курские резервы» и вколотили в землю натовский лагерь — и хоронить уже не надо
Россия/мир
Огонь столбом на километры ввысь: «Искандеры» и десятки «Гераней» 29 августа обнулили «курские резервы» и вколотили в землю натовский лагерь — и хоронить уже не надо
Украинский офицер перешел на сторону ВС РФ и передал важные разведданные о командном бункере в Запорожье — туда сразу полетело
Россия/мир
Украинский офицер перешел на сторону ВС РФ и передал важные разведданные о командном бункере в Запорожье — туда сразу полетело
«Погибших слишком много»: ВСУ признали большие потери при ударе по военному институту связи в Полтаве
Россия/мир
«Погибших слишком много»: ВСУ признали большие потери при ударе по военному институту связи в Полтаве


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok