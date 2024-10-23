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Минобороны России подало иски к разработчику снарядов и орудий

Минобороны России подало иски к разработчику снарядов и орудий

09:20, 23 окт 2024

Российское военное ведомство предъявило серьезные претензии к одному из ведущих разработчиков артиллерийских систем, сообщает ТАСС. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три исковых заявления от Министерства обороны РФ к Научно-исследовательскому машиностроительному институту имени В. В. Бахирева (НИМИ) на общую сумму более 29,3 миллиона рублей.

По информации источника, знакомого с деталями дела, военное ведомство недовольно качеством работ по модернизации вооружений, выполненных институтом для российской армии.

Ранее в центре внимания оказалось дело группы компаний «Пикет», связанное с поставками некачественных бронежилетов на сумму около 2 миллиардов рублей. Руководство компании, по данным следователей, поставило военному ведомству порядка 20 тысяч единиц защитного снаряжения, не соответствующего требованиям контракта, после чего предположительно покинуло территорию России.

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Автор: Семен Подгорный
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