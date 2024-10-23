Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Преступники начали заманивать бойцов СВО в рабство, выдавая себя за «Ахмат»

Преступники начали заманивать бойцов СВО в рабство, выдавая себя за «Ахмат»

09:27, 23 окт 2024

В России участились случаи вербовки в трудовое рабство участников специальной военной операции. Злоумышленники, представляясь бойцами элитных подразделений, заманивают военнослужащих обещаниями выгодных контрактов. Об этом в эксклюзивном интервью Ленте.ру рассказала президент Межрегионального общественного движения «Альтернатива» Вера Грачева.

Преступники освоили новый метод вербовки, маскируясь под представителей спецподразделения «Ахмат». Жертвами становятся военнослужащие, едва успевшие вернуться из зоны СВО.

Показателен случай с военнослужащим Антоном. Двое злоумышленников, представившись бойцами «Ахмата», предложили ему заключить контракт. Вместо воинской части мужчину доставили в частный дом, где после попытки прояснить ситуацию он подвергся жестокому избиению. Результат — сломанное ребро, выбитые зубы и принуждение к работе на стройке. К счастью, Антону удалось совершить побег в первый же день.

Преступники не гнушаются использовать и современные технологии. История россиянки Анны демонстрирует, как мошенники эксплуатируют государственные сервисы. После подачи заявления на портале «Госуслуги» о желании заключить контракт, женщина получила приглашение в Москву. Последовательно через Пермь её доставили на ферму, откуда ей также удалось сбежать.

География преступлений расширяется. В Тульской области недавно освободили группу из десяти человек, среди которых был ветеран СВО. В Волгоградской области зафиксирован случай с ветераном Василием Мелиховым, которого обманным путем заставили работать в подмосковном коттедже.

Движение «Альтернатива» активно противодействует подобным преступлениям. По словам волонтера организации Артема Гончарова, успешные операции по освобождению часто проводятся благодаря своевременным сигналам от родственников пострадавших.

Минобороны России подало иски к разработчику снарядов и орудий

Читайте также:

Минобороны России подало иски к разработчику снарядов и орудий
Автор: Алия Карачурина
Читайте также

«Обманывали, обманывали и обманули сами себя»: командир «Ахмата» Алаудинов «накатил» на Минобороны России — ситуация в Курской области все показала
Россия/мир
«Обманывали, обманывали и обманули сами себя»: командир «Ахмата» Алаудинов «накатил» на Минобороны России — ситуация в Курской области все показала
Президент России подписал указ о ежемесячной компенсации пенсий контрактникам СВО
Россия/мир
Президент России подписал указ о ежемесячной компенсации пенсий контрактникам СВО
Сотнями пошли: Апти Алаудинов обратился к генералам ВСУ и попросил подбросить резервов в Курскую область — мальчики для битья заканчиваются
Россия/мир
Сотнями пошли: Апти Алаудинов обратился к генералам ВСУ и попросил подбросить резервов в Курскую область — мальчики для битья заканчиваются
Без суровой правды не обойтись: в «АХМАТе» прояснили ситуацию с массовой сдачей в плен — есть случаи, но пир на хуторе устраивать рано
Россия/мир
Без суровой правды не обойтись: в «АХМАТе» прояснили ситуацию с массовой сдачей в плен — есть случаи, но пир на хуторе устраивать рано


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok