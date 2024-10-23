Преступники начали заманивать бойцов СВО в рабство, выдавая себя за «Ахмат»

09:27, 23 окт 2024

В России участились случаи вербовки в трудовое рабство участников специальной военной операции. Злоумышленники, представляясь бойцами элитных подразделений, заманивают военнослужащих обещаниями выгодных контрактов. Об этом в эксклюзивном интервью Ленте.ру рассказала президент Межрегионального общественного движения «Альтернатива» Вера Грачева.

Преступники освоили новый метод вербовки, маскируясь под представителей спецподразделения «Ахмат». Жертвами становятся военнослужащие, едва успевшие вернуться из зоны СВО.

Показателен случай с военнослужащим Антоном. Двое злоумышленников, представившись бойцами «Ахмата», предложили ему заключить контракт. Вместо воинской части мужчину доставили в частный дом, где после попытки прояснить ситуацию он подвергся жестокому избиению. Результат — сломанное ребро, выбитые зубы и принуждение к работе на стройке. К счастью, Антону удалось совершить побег в первый же день.

Преступники не гнушаются использовать и современные технологии. История россиянки Анны демонстрирует, как мошенники эксплуатируют государственные сервисы. После подачи заявления на портале «Госуслуги» о желании заключить контракт, женщина получила приглашение в Москву. Последовательно через Пермь её доставили на ферму, откуда ей также удалось сбежать.

География преступлений расширяется. В Тульской области недавно освободили группу из десяти человек, среди которых был ветеран СВО. В Волгоградской области зафиксирован случай с ветераном Василием Мелиховым, которого обманным путем заставили работать в подмосковном коттедже.

Движение «Альтернатива» активно противодействует подобным преступлениям. По словам волонтера организации Артема Гончарова, успешные операции по освобождению часто проводятся благодаря своевременным сигналам от родственников пострадавших.

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Автор: Алия Карачурина