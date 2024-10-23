09:31, 23 окт 2024

По данным, представленным в официальном докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, с начала военных действий к украинским вооруженным силам присоединились порядка 15 тысяч иностранных военнослужащих из более чем 100 государств мира.

На передовой линии в районе Часов Яра фиксируется значительное присутствие военных специалистов из стран Латинской Америки и Южной Европы. Об этом свидетельствуют данные, полученные от начальника оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола». По его оценкам, среди иностранных военных преобладают граждане Испании, Португалии и Кубы, однако их боевая эффективность вызывает определенные вопросы.

Российские военные ведомства ведут тщательный мониторинг ситуации. В частности, и. о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова сообщила о формировании специальных реестров иностранных военнослужащих, действующих в Курской области на стороне ВСУ.

Министерство обороны РФ подтверждает приведенную статистику.





Автор: Семен Подгорный