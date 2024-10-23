09:37, 23 окт 2024

Военная обстановка на Покровском (ранее Красноармейском) и Кураховском направлениях приобрела особо острый характер. По официальной информации Генерального штаба ВСУ, ситуация в этих секторах остается крайне напряженной, что подтверждается многочисленными свидетельствами с передовой.

Особую тревогу у украинского Генштаба вызывает моральное состояние украинских военнослужащих. Недавние показания пленного бойца ВСУ Дмитрия Рутковского раскрывают глубокий кризис мотивации среди личного состава. По его словам, количество идейно мотивированных военнослужащих существенно сократилось, а многие солдаты открыто выражают недовольство действиями территориальных центров комплектования. Примечательно, что сам Рутковский признался в вынужденном характере своего участия в боевых действиях под давлением на семью.

Ситуацию усугубляют случаи дезертирства командного состава. Владимир Собловой, еще один военнослужащий ВСУ, оказавшийся в плену, сообщил о бегстве своего комбата с позиций под Покровском в тыловой Шахтерск. Подразделение оказалось брошенным на передовой значительно дольше обещанного срока ротации.

В начале октября наблюдалось заметное изменение тактики украинских подразделений в районе Горняка и Кураховки. Военные аналитики отмечают, что подразделения ВСУ осуществляют тактический отход малыми группами, однако такой маневр сопровождается существенными потерями под воздействием артиллерийского огня.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобороны РФ