Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Под Курском освобождены заложники, в Херсонщине гибнут новобранцы и гуляют «ряженые», в небе — рой дронов: военкоры рассказали о ситуации в зоне СВО на 23 октября 2024 года

Под Курском освобождены заложники, в Херсонщине гибнут новобранцы и гуляют «ряженые», в небе — рой дронов: военкоры рассказали о ситуации в зоне СВО на 23 октября 2024 года

09:54, 23 окт 2024

Военные аналитики ТГ-канала"Два майора« отмечают существенные изменения в оперативной обстановке по состоянию на 23 октября.

Наиболее значимым достижением стала успешная операция в Курской области, где российским подразделениям удалось осуществить прорыв оборонительных позиций противника в районе Новоивановки. В результате проведённой операции были освобождены 15 гражданских лиц, удерживавшихся в заложниках. Параллельно с этим точным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса были уничтожены значительные резервы противника в населённом пункте Юнаковка.

Существенный прогресс зафиксирован на краснолиманском направлении, где группировка „Запад“ установила контроль над населённым пунктом Новосадовое в ДНР. В районе Покровска наблюдается сокращение зоны влияния противника в Селидово, несмотря на активное применение беспилотных летательных аппаратов для сдерживания российского наступления.

На кураховском направлении после взятия под контроль Островского российские подразделения развивают наступление в сторону стратегически важного логистического узла Курахово. В настоящий момент под контролем находится центральная часть посёлка „Шахтостроитель“.

На херсонском направлении отмечается изменение тактики противника: зафиксировано передвижение военнослужащих в гражданской одежде на гражданском транспорте. Командование противника компенсирует потери направлением необученного пополнения для усиления береговой обороны, при этом основную угрозу продолжают представлять беспилотные летательные аппараты.

К сожалению, продолжаются обстрелы гражданских объектов. В селе Бехлевка Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина. В Донецке артиллерийский обстрел привёл к гибели мирного жителя и ранению двух граждан. В Горловке от артиллерийского удара пострадали мужчина и женщина, ещё две женщины получили ранения при атаке дронов.

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на двух направлениях

Читайте также:

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на двух направлениях
Автор: Вадим Рудаков
Фото: rutube
Читайте также

Селидово почти в тисках, в Запорожье — большое наступление, неприятные новости с Белгородчины: военкоры рассказали о ситуации на СВО 15 октября 2024
Россия/мир
Селидово почти в тисках, в Запорожье — большое наступление, неприятные новости с Белгородчины: военкоры рассказали о ситуации на СВО 15 октября 2024
МО РФ заявило о взятии под контроль села Новосадовое в ДНР — над ВСУ нависла угроза полуокружения
Россия/мир
МО РФ заявило о взятии под контроль села Новосадовое в ДНР — над ВСУ нависла угроза полуокружения
В Курской области конец все ближе, бойцы уходят полями под шквальным огнем, пять регионов РФ под ударом — сводки военкоров на 18 октября 2024
Россия/мир
В Курской области конец все ближе, бойцы уходят полями под шквальным огнем, пять регионов РФ под ударом — сводки военкоров на 18 октября 2024
Войска уже зашли в Суджу, мертвая петля стремительно затягивается: военкоры рассказали об изменении ситуации в Курской области
Россия/мир
Войска уже зашли в Суджу, мертвая петля стремительно затягивается: военкоры рассказали об изменении ситуации в Курской области


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok