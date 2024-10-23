Под Курском освобождены заложники, в Херсонщине гибнут новобранцы и гуляют «ряженые», в небе — рой дронов: военкоры рассказали о ситуации в зоне СВО на 23 октября 2024 года

09:54, 23 окт 2024

Военные аналитики ТГ-канала"Два майора« отмечают существенные изменения в оперативной обстановке по состоянию на 23 октября.

Наиболее значимым достижением стала успешная операция в Курской области, где российским подразделениям удалось осуществить прорыв оборонительных позиций противника в районе Новоивановки. В результате проведённой операции были освобождены 15 гражданских лиц, удерживавшихся в заложниках. Параллельно с этим точным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса были уничтожены значительные резервы противника в населённом пункте Юнаковка.

Существенный прогресс зафиксирован на краснолиманском направлении, где группировка „Запад“ установила контроль над населённым пунктом Новосадовое в ДНР. В районе Покровска наблюдается сокращение зоны влияния противника в Селидово, несмотря на активное применение беспилотных летательных аппаратов для сдерживания российского наступления.

На кураховском направлении после взятия под контроль Островского российские подразделения развивают наступление в сторону стратегически важного логистического узла Курахово. В настоящий момент под контролем находится центральная часть посёлка „Шахтостроитель“.

На херсонском направлении отмечается изменение тактики противника: зафиксировано передвижение военнослужащих в гражданской одежде на гражданском транспорте. Командование противника компенсирует потери направлением необученного пополнения для усиления береговой обороны, при этом основную угрозу продолжают представлять беспилотные летательные аппараты.

К сожалению, продолжаются обстрелы гражданских объектов. В селе Бехлевка Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина. В Донецке артиллерийский обстрел привёл к гибели мирного жителя и ранению двух граждан. В Горловке от артиллерийского удара пострадали мужчина и женщина, ещё две женщины получили ранения при атаке дронов.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: rutube