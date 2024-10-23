Владимир Зеленский задумался о мире и заявил, что отказ от ударов по энергетической инфраструктуре станет первым шагом к концу конфликта
10:18, 23 окт 2024
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с примечательной инициативой, способной стать поворотным моментом в урегулировании российско-украинского противостояния. В интервью изданию Financial Times он обозначил возможный путь к деэскалации через взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре.
По мнению украинского лидера, прекращение атак на энергетические объекты может послужить значимым сигналом готовности к завершению активной фазы конфликта. Особое внимание Зеленский уделил вопросу взаимности:
Интересным аспектом позиции Зеленского стала его оценка влияния американской внутриполитической ситуации на перспективы мирного процесса. По его убеждению, предвыборный период в США существенно влияет на готовность сторон к переговорам, поскольку американское руководство сейчас сосредоточено на внутренних политических процессах.
Президент Украины также опроверг циркулирующие слухи о якобы ведущихся переговорах с западными партнерами относительно возможного территориального компромисса в обмен на членство в НАТО. Он категорически отверг существование подобных дискуссий.
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