Уфимец Артем Мазов, подозреваемый в убийстве детей, мог сменить личность и скрыться за границей

11:00, 23 окт 2024

В Башкирии продолжается расследование одного из самых резонансных уголовных дел последних лет. История, начавшаяся осенью 2019 года как обычный семейный конфликт, переросла в трагедию, которая потрясла всю страну.

После ссоры с супругой житель Уфы Артем Мазов приобрел веревку и взяв домашний надувной матрас увез двух маленьких сыновей в неизвестном направлении. Позже следователи восстановили маршрут Мазова: он направился к реке Уфимке, где, по данным следствия, связал детей веревкой.

Началась поисковая операция. В лесополосе микрорайона Инорс обнаружили брошенный автомобиль подозреваемого. Трагическая развязка наступила летом 2020 года, когда в реке Белой нашли тела обоих мальчиков. Однако самого Артема Мазова обнаружить не удалось.

Правоохранительные органы выдвигают версию о том, что подозреваемый мог покинуть территорию России. Эта гипотеза находит подтверждение в увлечениях Мазова: он был поклонником шпионских триллеров и детективов, особенно восхищаясь героями, умеющими виртуозно скрываться и менять идентичность.

Незадолго до исчезновения подозреваемый проявлял интерес к зарубежным отелям и оставил загадочное послание родителям о том, что объявится только при необходимости. В настоящее время Артем Мазов объявлен в международный розыск, а следствие продолжает работу по его поимке.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети