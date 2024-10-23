22:13, 23 окт 2024

По оценке командира спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинова, предстоящий месяц может стать определяющим для дальнейшего развития ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

- На передовой, на всех направлениях, где российские войска двигаются, противник трещит по всем швам, - отмечает Апти Алаудинов.

Согласно данным с передовой, российские подразделения демонстрируют значительный прогресс на всех направлениях наступления, существенно ослабляя оборонительные возможности противника.

В то же время аналитики отмечают попытки дестабилизации ситуации со стороны противника, особенно в контексте проведения международного саммита БРИКС. Разведка фиксирует подготовку провокационных действий, направленных на отвлечение внимания мировой общественности от дипломатических успехов России.

Система противовоздушной обороны продолжает демонстрировать высокую эффективность: над территорией Крыма уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов противника. В Ростовской области успешно перехвачены четыре дрона, направлявшихся к объектам инфраструктуры Новошахтинска. В акватории Черного моря силами ВМФ России нейтрализованы четыре безэкипажных катера противника.

В Донецкой Народной Республике в результате массированного обстрела погиб мирный житель, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. За прошедшие сутки по территории республики выпущено около ста снарядов.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Zelenskiy / Official