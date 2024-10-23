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Российская авиация уничтожила авиабомбами базу ВСУ в Харьковской области

Российская авиация уничтожила авиабомбами базу ВСУ в Харьковской области

22:26, 23 окт 2024

В ходе специальной военной операции российские военно-воздушные силы провели точечную операцию по военной инфраструктуре в Харьковской области, сообщает SHOT. По данным военных источников, многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 осуществил серию высокоточных ударов по выявленным объектам противника.

Операции предшествовала тщательная разведывательная работа, в ходе которой было обнаружено сосредоточение личного состава подразделений 217-й и 125-й бригад территориальной обороны Украины в районе населенного пункта Богуславка. После подтверждения разведданных было принято решение о проведении воздушной операции.

В ходе боевого вылета экипаж Су-34 применил четыре фугасные авиационные бомбы ФАБ-500. По итогам операции цель была поражена, потери противника составили около 30 военнослужащих.

Следует отметить, что данная операция является частью серии успешных действий российской авиации в приграничных районах. Так, 22 октября воздушными силами была сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районе населенного пункта Басовка Сумской области. Неделей ранее, 17 октября, военное ведомство РФ докладывало об успешном применении авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции по опорному пункту в приграничной зоне Курской области.


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Автор: Алия Карачурина
Фото: Минобороны РФ
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