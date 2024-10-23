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Украинская армия страдает от нехватки снабжения в Курской области

Украинская армия страдает от нехватки снабжения в Курской области

22:33, 23 окт 2024

В Курской области наблюдается значительное ухудшение тактического положения украинских подразделений. Согласно экспертной оценке, предоставленной «Ленте.ру» военным аналитиком Олегом Глазуновым, доцентом кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, украинские силы испытывают серьезные трудности с удержанием занятых позиций из-за проблем со снабжением.

«Критическая ситуация сложилась в сфере материально-технического обеспечения украинских подразделений. Российские военно-воздушные силы установили полный контроль над воздушным пространством региона, что делает практически невозможным организацию надежных каналов поставок боеприпасов и ротацию личного состава», — отмечает Глазунов.

Эксперт подчеркивает, что доминирование российской авиации создает существенные риски для организованного отвода украинских подразделений. В текущих условиях единственным возможным вариантом для украинских военнослужащих остается отход малыми тактическими группами.

Ситуация осложняется недавними успехами российской группировки «Север», которой удалось вывести из строя украинскую самоходную артиллерийскую установку, что дополнительно ослабило огневые возможности украинских сил в регионе.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: скриншот видео
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