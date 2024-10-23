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В Минобороны РФ назвали потери ВСУ в Курской области за сутки

В Минобороны РФ назвали потери ВСУ в Курской области за сутки

22:38, 23 окт 2024

В ходе последних военных операций на территории Курской области украинские вооруженные формирования понесли существенные потери в живой силе и технике. По данным Министерства обороны России, только за минувшие сутки потери противника составили более 280 военнослужащих.

Согласно официальному отчету военного ведомства, в результате боевых действий было выведено из строя значительное количество бронированной техники противника. В частности, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты (включая американскую БМП Bradley), а также семь других бронированных машин. Дополнительно подверглись уничтожению три артиллерийских системы, шесть единиц автомобильной техники и комплекс радиоэлектронной борьбы. Трое военнослужащих ВСУ приняли решение о сдаче в плен.

За весь период боевых действий на Курском направлении общие потери украинской стороны достигли впечатляющих масштабов: 25943 военнослужащих, 175 танков, 92 боевые машины пехоты и 103 бронетранспортера, не считая другой военной техники.

Особого внимания заслуживает операция подразделений Росгвардии, в ходе которой с помощью беспилотных летательных аппаратов был уничтожен американский бронетранспортер Stryker. Эффективность операции подтверждается документальными кадрами.

Кроме того, экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России успешно выполнил боевую задачу по уничтожению опорного пункта противника и живой силы, применив авиационные боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Украинская армия страдает от нехватки снабжения в Курской области

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Минобороны РФ
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