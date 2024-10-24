Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

«В Часовом Яре размыло дороги и нет подкрепления, Селидово вот-вот падёт, в Севастополе сбита ракета»: сводки военкоров на 24 октября 2024

«В Часовом Яре размыло дороги и нет подкрепления, Селидово вот-вот падёт, в Севастополе сбита ракета»: сводки военкоров на 24 октября 2024

09:48, 24 окт 2024

По данным авторов ТГ-канала «Два майора», российские вооруженные силы значительно продвинулись на нескольких стратегических направлениях, закрепляя успехи в населенных пунктах и усиливая контроль над ключевыми территориями.

В Курской области российские операторы продемонстрировали эффективность применения современных беспилотных технологий. Комбинированное использование FPV-дронов и комплексов «Иноходец» позволило нанести существенный урон бронетехнике противника. В районе Леонидово зафиксированы попытки контратак украинских сил, стремящихся предотвратить дальнейший прорыв обороны. Значительный успех достигнут в Глушковском районе, где в результате точечной операции была нейтрализована группа пехотинцев противника в лесном массиве.

В районе Купянска российские подразделения укрепили свои позиции в Кругляковке. Военные аналитики отмечают успешное продвижение восточнее населенного пункта Новосадовое, где войска эффективно используют защищенные лесополосами маршруты для маневрирования.

В районе Часового Яра российские силы реализуют стратегию постепенного охвата города с северного и южного направлений. Украинский гарнизон сконцентрировал основные силы в районе многоэтажной застройки и территории огнеупорного завода. Сложные погодные условия существенно затрудняют логистическое обеспечение украинских подразделений из-за размытых грунтовых дорог.

Значительный успех достигнут в Селидово, где российские подразделения ведут бои в центральной части города, уже установив контроль над его южными районами. Украинская сторона подтвердила утрату контроля над Измайловкой. Российские силы расширяют зону влияния в Новоселидовке, а в Горняке ситуация для украинских подразделений становится критической — для отхода остается единственная дорога.

На херсонском направлении отмечается активное минирование противником поймы Днепра с целью затруднить передвижение российских подразделений. В Севастополе системы ПВО успешно перехватили украинскую ракету над акваторией Черного моря. В поселке Октябрьский Белгородской области зафиксирован инцидент с применением БПЛА противника, в результате которого пострадал местный житель.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: commons.wikimedia.org
Читайте также

Под Курском освобождены заложники, в Херсонщине гибнут новобранцы и гуляют «ряженые», в небе — рой дронов: военкоры рассказали о ситуации в зоне СВО на 23 октября 2024 года
Россия/мир
Под Курском освобождены заложники, в Херсонщине гибнут новобранцы и гуляют «ряженые», в небе — рой дронов: военкоры рассказали о ситуации в зоне СВО на 23 октября 2024 года
Оборона Сырского в Запорожье прорвана — Рогов рассказал об обстановке на СВО 14 октября
Россия/мир
Оборона Сырского в Запорожье прорвана — Рогов рассказал об обстановке на СВО 14 октября
В Курской области конец все ближе, бойцы уходят полями под шквальным огнем, пять регионов РФ под ударом — сводки военкоров на 18 октября 2024
Россия/мир
В Курской области конец все ближе, бойцы уходят полями под шквальным огнем, пять регионов РФ под ударом — сводки военкоров на 18 октября 2024
Военный эксперт назвал число уничтоженных за неделю солдат ВСУ в ЛНР
Россия/мир
Военный эксперт назвал число уничтоженных за неделю солдат ВСУ в ЛНР


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok