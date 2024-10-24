09:48, 24 окт 2024

По данным авторов ТГ-канала «Два майора», российские вооруженные силы значительно продвинулись на нескольких стратегических направлениях, закрепляя успехи в населенных пунктах и усиливая контроль над ключевыми территориями.

В Курской области российские операторы продемонстрировали эффективность применения современных беспилотных технологий. Комбинированное использование FPV-дронов и комплексов «Иноходец» позволило нанести существенный урон бронетехнике противника. В районе Леонидово зафиксированы попытки контратак украинских сил, стремящихся предотвратить дальнейший прорыв обороны. Значительный успех достигнут в Глушковском районе, где в результате точечной операции была нейтрализована группа пехотинцев противника в лесном массиве.

В районе Купянска российские подразделения укрепили свои позиции в Кругляковке. Военные аналитики отмечают успешное продвижение восточнее населенного пункта Новосадовое, где войска эффективно используют защищенные лесополосами маршруты для маневрирования.

В районе Часового Яра российские силы реализуют стратегию постепенного охвата города с северного и южного направлений. Украинский гарнизон сконцентрировал основные силы в районе многоэтажной застройки и территории огнеупорного завода. Сложные погодные условия существенно затрудняют логистическое обеспечение украинских подразделений из-за размытых грунтовых дорог.

Значительный успех достигнут в Селидово, где российские подразделения ведут бои в центральной части города, уже установив контроль над его южными районами. Украинская сторона подтвердила утрату контроля над Измайловкой. Российские силы расширяют зону влияния в Новоселидовке, а в Горняке ситуация для украинских подразделений становится критической — для отхода остается единственная дорога.

На херсонском направлении отмечается активное минирование противником поймы Днепра с целью затруднить передвижение российских подразделений. В Севастополе системы ПВО успешно перехватили украинскую ракету над акваторией Черного моря. В поселке Октябрьский Белгородской области зафиксирован инцидент с применением БПЛА противника, в результате которого пострадал местный житель.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: commons.wikimedia.org