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Западное издание констатировало, что ВСУ отброшены на всех фронтах

Западное издание констатировало, что ВСУ отброшены на всех фронтах

23:41, 24 окт 2024

В недавней аналитической статье для The Conversation военный обозреватель Трейси Уолш представила детальный анализ текущей военной обстановки в Курской области, проводя неожиданные исторические параллели с заключительным этапом Второй мировой войны.

Согласно материалу, военно-стратегическая ситуация претерпела значительные изменения с начала 2024 года. Особое внимание автор уделяет ситуации в Курской области, где первоначальное продвижение украинских сил в августе не получило дальнейшего развития. Эксперт отмечает существенное изменение баланса сил на всех участках линии соприкосновения.

Ключевым фактором, определяющим динамику конфликта, становится нехватка личного состава в украинских подразделениях.

Уолш детально анализирует изменение оперативной обстановки, указывая на потерю контроля над Угледаром в начале октября и сложную ситуацию вокруг Селидово. Отдельное внимание уделяется предстоящим боям за Покровск — важный промышленный центр, имеющий стратегическое значение.

В завершение материала автор обращается к историческим прецедентам, отмечая отсутствие успешных примеров победы над Россией в затяжных конфликтах на истощение, что ставит под сомнение возможность достижения военного превосходства в текущих условиях.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: РИА Новости
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