23:46, 24 окт 2024

В ходе последних двух недель на курском направлении наблюдается значительное изменение тактической обстановки. По информации независимого журналиста Анатолия Шария, около 400 военнослужащих ВСУ приняли решение о сдаче в плен. Данные сведения были опубликованы Telegram-каналом Mash.

Согласно полученной информации, большинство сдавшихся в плен солдат являются мобилизованными гражданскими лицами, прошедшими ускоренную военную подготовку перед отправкой на линию соприкосновения.

Показательным стал эпизод в районе села Новоивановка, где девять военнослужащих ВСУ сдались в плен после неудачной попытки штурма российских позиций. В ходе этой операции украинская сторона потеряла несколько единиц бронетехники, включая современный немецкий танк «Леопард» и модернизированный Т-72.

Тактическая обстановка в регионе характеризуется разделением контроля над Новоивановкой: западная часть населенного пункта находится под управлением ВС РФ, восточная остается под контролем ВСУ. Российские подразделения, продвинувшиеся в район деревни Кругленькое, создают потенциальную угрозу окружения противника с последующим разделением его группировки на две части: одна часть может быть блокирована в Новоивановке, другая — вынуждена отступить к Малой Локне.

Особого внимания заслуживает ситуация в населенном пункте Ольговка, который после операции российских мотострелков оказался под полным контролем ВС РФ. По данным источника, в населенном пункте зафиксировано значительное количество уничтоженной военной техники западного производства.

В Глушковском районе российские подразделения провели успешную операцию по уничтожению колонны бронетехники противника, в результате которой, по данным Telegram-канала Mash, были ликвидированы около 70 военнослужащих ВСУ.

Автор: Алия Карачурина

Фото: РИА Новости