Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Журналист заявил о сдаче в плен сотен бойцов ВСУ за последние две недели

Журналист заявил о сдаче в плен сотен бойцов ВСУ за последние две недели

23:46, 24 окт 2024

В ходе последних двух недель на курском направлении наблюдается значительное изменение тактической обстановки. По информации независимого журналиста Анатолия Шария, около 400 военнослужащих ВСУ приняли решение о сдаче в плен. Данные сведения были опубликованы Telegram-каналом Mash.

Согласно полученной информации, большинство сдавшихся в плен солдат являются мобилизованными гражданскими лицами, прошедшими ускоренную военную подготовку перед отправкой на линию соприкосновения.

Показательным стал эпизод в районе села Новоивановка, где девять военнослужащих ВСУ сдались в плен после неудачной попытки штурма российских позиций. В ходе этой операции украинская сторона потеряла несколько единиц бронетехники, включая современный немецкий танк «Леопард» и модернизированный Т-72.

Тактическая обстановка в регионе характеризуется разделением контроля над Новоивановкой: западная часть населенного пункта находится под управлением ВС РФ, восточная остается под контролем ВСУ. Российские подразделения, продвинувшиеся в район деревни Кругленькое, создают потенциальную угрозу окружения противника с последующим разделением его группировки на две части: одна часть может быть блокирована в Новоивановке, другая — вынуждена отступить к Малой Локне.

Особого внимания заслуживает ситуация в населенном пункте Ольговка, который после операции российских мотострелков оказался под полным контролем ВС РФ. По данным источника, в населенном пункте зафиксировано значительное количество уничтоженной военной техники западного производства.

В Глушковском районе российские подразделения провели успешную операцию по уничтожению колонны бронетехники противника, в результате которой, по данным Telegram-канала Mash, были ликвидированы около 70 военнослужащих ВСУ.

Западное издание констатировало, что ВСУ отброшены на всех фронтах

Читайте также:

Западное издание констатировало, что ВСУ отброшены на всех фронтах
Автор: Алия Карачурина
Фото: РИА Новости
Читайте также

Более 22 тысяч военных потеряла украинская армия на курском направлении – Минобороны РФ
Россия/мир
Более 22 тысяч военных потеряла украинская армия на курском направлении – Минобороны РФ
«Лучше уж так, чем в землю»: За 4 дня в Курской области в плен сдались 200 солдат ВСУ — многих из них обучали британцы
Россия/мир
«Лучше уж так, чем в землю»: За 4 дня в Курской области в плен сдались 200 солдат ВСУ — многих из них обучали британцы
«Пацаны, идите домой»: в Курской области ВСУ массово сдаются в плен российским военным — с 6 августа Киев потерял более 3 тысяч военных
Россия/мир
«Пацаны, идите домой»: в Курской области ВСУ массово сдаются в плен российским военным — с 6 августа Киев потерял более 3 тысяч военных
Написали русским в соцсетях: под Курском десятки украинских бойцов попросились в плен — идут нестройными рядами, зато живые
Россия/мир
Написали русским в соцсетях: под Курском десятки украинских бойцов попросились в плен — идут нестройными рядами, зато живые


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok