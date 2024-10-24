На теле российского бойца нашли письмо от школьницы с одной просьбой
23:49, 24 окт 2024
В ходе выполнения боевой задачи на Авдеевском направлении было обнаружено пронзительное свидетельство связи между военнослужащими и гражданским населением России. На теле добровольца Владислава Савельева было найдено письмо от 14-летней школьницы из Сызрани, сообщает телекомпания КТВ-ЛУЧ.
52-летний Савельев, ранее работавший в лесничестве, вступил в ряды добровольцев в ноябре 2022 года. 3 ноября 2023 года его тело было обнаружено в районе Коксохимического завода на Авдеевском направлении. При нем находилось письмо, которое он, видимо, хранил как талисман.
Юная жительница Сызрани обратилась к защитнику с искренними словами поддержки:
Школьница, осознавая всю сложность военной службы, выразила надежду на скорое возвращение бойца домой. Письмо было украшено патриотическим лозунгом «За Родину» и рисунком военнослужащего.
В настоящее время родственники Владислава Савельева разыскивают автора письма, чтобы выразить благодарность за поддержку, которую оно оказало их близкому человеку в последние месяцы его жизни.