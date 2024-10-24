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На теле российского бойца нашли письмо от школьницы с одной просьбой

На теле российского бойца нашли письмо от школьницы с одной просьбой

23:49, 24 окт 2024

В ходе выполнения боевой задачи на Авдеевском направлении было обнаружено пронзительное свидетельство связи между военнослужащими и гражданским населением России. На теле добровольца Владислава Савельева было найдено письмо от 14-летней школьницы из Сызрани, сообщает телекомпания КТВ-ЛУЧ.

52-летний Савельев, ранее работавший в лесничестве, вступил в ряды добровольцев в ноябре 2022 года. 3 ноября 2023 года его тело было обнаружено в районе Коксохимического завода на Авдеевском направлении. При нем находилось письмо, которое он, видимо, хранил как талисман.

Юная жительница Сызрани обратилась к защитнику с искренними словами поддержки:

«Береги свое здоровье. Тебе нужны силы, ведь за твоей спиной тысяча жизней».

Школьница, осознавая всю сложность военной службы, выразила надежду на скорое возвращение бойца домой. Письмо было украшено патриотическим лозунгом «За Родину» и рисунком военнослужащего.

В настоящее время родственники Владислава Савельева разыскивают автора письма, чтобы выразить благодарность за поддержку, которую оно оказало их близкому человеку в последние месяцы его жизни.


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Автор: Алия Карачурина
Фото: РИА Новости
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