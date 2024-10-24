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Раскрыты общие потери ВСУ в ходе боев в Курской области

Раскрыты общие потери ВСУ в ходе боев в Курской области

23:53, 24 окт 2024

В ходе комплексного анализа военных операций в Курской области выявлены значительные потери украинской стороны в живой силе и технике. По данным, опубликованным Министерством обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале, общие потери противника составили более 26 тысяч военнослужащих.

Анализ бронетанковых потерь демонстрирует существенное сокращение технического потенциала ВСУ в регионе. Российские военные уничтожили 176 танков и 93 боевые машины пехоты. Кроме того, выведены из строя 104 бронетранспортера и почти тысяча других бронированных машин различного назначения.

На Курском направлении уничтожено 226 артиллерийских орудий и 683 единицы автомобильной техники. Противник также лишился девяти пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Значительный урон нанесен системам залпового огня, включая современные западные образцы. Уничтожено 38 пусковых установок РСЗО, среди которых шесть американских комплексов MLRS и девять HIMARS.

В сфере радиоэлектронного противоборства и разведки потери украинской стороны включают 56 станций РЭБ, 11 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и три РЛС ПВО. Также уничтожено 22 единицы инженерной техники и пять транспортно-заряжающих машин.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: reuters.com
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