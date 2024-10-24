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ТАСС сообщил об угрозе котла для ВСУ в двух населенных пунктах ДНР

ТАСС сообщил об угрозе котла для ВСУ в двух населенных пунктах ДНР

23:59, 24 окт 2024

В ходе развития военной операции на красноармейском направлении складывается критическая ситуация для украинских подразделений, дислоцированных в районе населенных пунктов Горняк и Кураховка. По информации ТАСС, со ссылкой на источники в силовых структурах, российские войска создали условия для потенциального окружения значительной группировки противника.

Тактическая обстановка характеризуется планомерным сжатием полукольца вокруг указанных населенных пунктов. Особую сложность для украинской стороны представляет то, что практически все логистические маршруты находятся под плотным огневым контролем российских подразделений, что существенно затрудняет как снабжение, так и возможность маневра силами и средствами.

Ситуация осложняется динамикой боевых действий: если ранее у ВСУ существовала возможность осуществлять тактическое отступление, то в настоящее время, по мере сокращения оперативного пространства между сходящимися флангами российских войск, такая опция становится все менее реализуемой.

Эту оценку подтверждает и бывший заместитель начальника генерального штаба ВСУ, охарактеризовавший положение украинских войск как тяжелое, а на отдельных участках — критическое. Эксперт особо подчеркнул риски образования полноценного окружения в районе между Кураховкой и Горняком.


Раскрыты общие потери ВСУ в ходе боев в Курской области

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Раскрыты общие потери ВСУ в ходе боев в Курской области
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Reuters
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