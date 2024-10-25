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Российский боец рассказал, в каких подразделениях ВС РФ почти не бывает потерь

Российский боец рассказал, в каких подразделениях ВС РФ почти не бывает потерь

09:11, 25 окт 2024

По информации военнослужащего с позывным «Гора», подразделения беспилотной разведки существенно минимизировали потери благодаря детальному картографированию расположения украинских средств ПВО и РЭБ.

«Накопленный опыт позволяет нам успешно огибать зоны действия противовоздушной обороны противника, применяя различные тактические приемы», — отмечает военнослужащий изданию ТАСС.

В настоящее время разведывательные операции сосредоточены в районе населенных пунктов Шахтерское и Богоявленка. Беспилотные комплексы Supercam, оснащенные современными тепловизионными системами, обеспечивают непрерывный мониторинг оперативной обстановки в указанном секторе.

«Мы уже примерно знаем, где находятся точки ПВО, РЭБ противника, обходим их, применяем различные маневры, потерь бортов практически не бывает», — рассказал «Гора».

Эффективность применения БПЛА подтверждается недавней успешной операцией, проведенной совместно расчетами беспилотников Supercam бригады морской пехоты ТОФ группировки «Восток» и расчетом РСЗО «Град» на Южно-Донецком направлении, результатом которой стало уничтожение военной техники противника.

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Автор: Алия Карачурина
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