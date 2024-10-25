Российский боец рассказал, в каких подразделениях ВС РФ почти не бывает потерь
09:11, 25 окт 2024
По информации военнослужащего с позывным «Гора», подразделения беспилотной разведки существенно минимизировали потери благодаря детальному картографированию расположения украинских средств ПВО и РЭБ.
В настоящее время разведывательные операции сосредоточены в районе населенных пунктов Шахтерское и Богоявленка. Беспилотные комплексы Supercam, оснащенные современными тепловизионными системами, обеспечивают непрерывный мониторинг оперативной обстановки в указанном секторе.
Эффективность применения БПЛА подтверждается недавней успешной операцией, проведенной совместно расчетами беспилотников Supercam бригады морской пехоты ТОФ группировки «Восток» и расчетом РСЗО «Град» на Южно-Донецком направлении, результатом которой стало уничтожение военной техники противника.