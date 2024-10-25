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Украинский пленный рассказал, зачем пошел на фронт

Украинский пленный рассказал, зачем пошел на фронт

09:15, 25 окт 2024

В ходе недавнего интервью РИА Новости военнослужащий 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой раскрыл обстоятельства, побудившие его отправиться на фронт. Основным мотивом, по его словам, стало стремление обеспечить будущее своего ребенка.

В беседе с журналистами Собловой детально описал ситуацию, с которой столкнулся при принятии решения. Несмотря на противодействие со стороны близких, опасения возможных негативных последствий для семьи стали решающим фактором.

«Я пошел по повестке, чтобы не загребли», — пояснил военнослужащий, указав на заявления высшего руководства страны относительно возможных ограничений в социальной сфере для семей уклонистов.

Особую обеспокоенность у Соблового вызывали потенциальные трудности с получением образования для его 13-летнего сына. По словам военнослужащего, существующая риторика властей о возможном ограничении льгот и усложнении процедуры поступления в учебные заведения для детей граждан, уклоняющихся от мобилизации, сыграла ключевую роль в его решении.

В ходе интервью была затронута также тема дисциплины в подразделениях. Собловой рассказал о серьезном инциденте с применением гранаты против офицера одним из нетрезвых военнослужащих. После происшествия нарушитель был задержан и эвакуирован с позиций.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: РИА Новости
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