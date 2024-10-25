10:03, 25 окт 2024

Согласно информации, опубликованной военными корреспондентами ТГ-канала «Два майора», обстановка в Курской области характеризуется повышенной активностью украинских формирований.

В Суджанском районе военнослужащие ВСУ предприняли попытки улучшить свои тактические позиции, осуществив наступательные действия в районах населенных пунктов Новоивановка и Русская Конопелька. Российские силы успешно отразили обе атаки, вынудив противника отступить с существенными потерями.

В Глушковском зафиксирован прорыв механизированной группы противника через государственную границу. Попытка захвата поселка Новый путь была пресечена с применением беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время проводятся мероприятия по зачистке лесных массивов.

Продолжаются интенсивные боестолкновения в районе Волчанска, где подразделения ВСУ заняли оборонительные позиции в жилом секторе. На Липцовском направлении противнику не удалось осуществить планируемое усиление группировки.

Российские подразделения демонстрируют уверенное продвижение к реке Оскол. Воздушно-космические силы РФ методично выводят из строя переправы, нарушая систему материально-технического обеспечения противника.

В районе Покровска продолжается зачистка Селидово и штурм Новоселидовки. Несмотря на массированное применение беспилотных летательных аппаратов (более 100 единиц в сутки), украинским формированиям не удается остановить продвижение российских сил. В районе Угледара ведутся бои за Богоявленку, расширена зона контроля в районе Старомайорского.





Автор: Семен Подгорный

Фото: foreignpolicy.com