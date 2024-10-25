14:50, 25 окт 2024

По информации, озвученной в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия-1» во время интервью с Ольгой Скабеевой, Вооруженные силы Российской Федерации проводят активные наступательные операции по всей линии соприкосновения с противником.

В ходе подробного анализа ситуации на фронте были отмечены различия в интенсивности операций на разных участках. Особое внимание уделяется Херсонскому направлению, где, несмотря на относительно стабильную линию соприкосновения, наблюдается определенная позитивная динамика в пользу российских войск.

Группировка «Центр» демонстрирует уверенное продвижение практически на всех участках своей ответственности. Подразделения «Южной» группировки и группировки «Восток» отличаются высоким уровнем технической подготовки и способностью оперативно реагировать на действия противника с применением современного вооружения.

Успехи российской армии базируются на двух ключевых факторах: богатом боевом опыте личного состава и существенном наращивании производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса страны.

Автор: Семен Подгорный