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Путин оценил ход спецоперации на Украине

Путин оценил ход спецоперации на Украине

14:50, 25 окт 2024

По информации, озвученной в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия-1» во время интервью с Ольгой Скабеевой, Вооруженные силы Российской Федерации проводят активные наступательные операции по всей линии соприкосновения с противником.

В ходе подробного анализа ситуации на фронте были отмечены различия в интенсивности операций на разных участках. Особое внимание уделяется Херсонскому направлению, где, несмотря на относительно стабильную линию соприкосновения, наблюдается определенная позитивная динамика в пользу российских войск.

Группировка «Центр» демонстрирует уверенное продвижение практически на всех участках своей ответственности. Подразделения «Южной» группировки и группировки «Восток» отличаются высоким уровнем технической подготовки и способностью оперативно реагировать на действия противника с применением современного вооружения.

Успехи российской армии базируются на двух ключевых факторах: богатом боевом опыте личного состава и существенном наращивании производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса страны.

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Автор: Семен Подгорный
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