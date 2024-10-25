Российские военные уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

14:54, 25 окт 2024

В ходе специальной военной операции подразделения морской пехоты Черноморского флота РФ провели успешную тактическую операцию против механизированной колонны противника в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства, российские военнослужащие реализовали комплексный план перехвата, организовав двойную засаду на маршруте движения противника. Командир бригады морской пехоты с позывным «Коловрат» доложил о деталях операции, в ходе которой была обнаружена колонна численностью до 20 единиц различной бронетехники, включая американские бронемашины Stryker, MaxxPro и украинские ББМ «Казак».

Тактика двойного удара, примененная морскими пехотинцами, оказалась высокоэффективной. На первом этапе операции использовались бронебойные снаряды для поражения бронетехники противника. После того как экипажи покинули поврежденные машины, российские военнослужащие применили спаренные пулеметы ПКТ для завершения боевой задачи.

Следует отметить, что днем ранее, 24 октября, в этом же районе действовала российская штурмовая авиация. Экипажи Су-25, действуя парами на малых высотах, нанесли ракетные удары по выявленным целям противника.

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Автор: Семен Подгорный