15:05, 25 окт 2024

В ходе специального интервью программе «60 минут» президент Российской Федерации Владимир Путин раскрыл детали текущей военной обстановки в Курской области, где с начала августа 2024 года развернулись активные боевые действия. По информации ТАСС, ситуация для украинских подразделений становится все более критической.

Согласно заявлению главы государства, командование ВСУ утратило эффективный контроль над своими подразделениями в регионе. Военнослужащие украинской армии, оказавшиеся в окружении, не имеют полного представления о своем тактическом положении. Попытки деблокировать окруженные подразделения продолжаются, но пока безрезультатно.

По итогам саммита БРИКС российский лидер обнародовал данные о потерях украинской стороны в Курской области за октябрь, которые составили 26 тысяч человек. Владимир Путин связывает активизацию действий ВСУ в российском приграничье с попытками повлиять на избирательный процесс в США.

С момента начала боевых действий 6 августа ситуация в регионе остается напряженной. 10 августа власти ввели режим контртеррористической операции, который действует по сей день. По мнению российского руководства, наступательные действия ВСУ в Курской области представляют собой попытку сдержать продвижение российских сил на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Российское военное командование заверяет, что на все враждебные действия со стороны Украины последует адекватный ответ.





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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобороны РФ