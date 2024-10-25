Президент РФ сообщил о крупном тактическом успехе в ходе СВО

23:43, 25 окт 2024

В ходе специальной военной операции в Курской области произошло значительное тактическое развитие ситуации. По информации, озвученной президентом РФ Владимиром Путиным в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24», российские военные силы осуществили окружение подразделений ВСУ численностью около 2000 человек.

Согласно заявлению главы государства, зона окружения охватывает территорию приблизительно 6 на 15 километров.

«Российские подразделения создали надежное кольцо окружения», — подчеркнул президент в эфире федерального телеканала.

В настоящее время российские военные приступили к активной фазе операции по сжатию кольца окружения.

Особое внимание в заявлении было уделено вопросу обращения с военнослужащими, принявшими решение о сдаче в плен. Владимир Путин отметил, что российская сторона предоставляет полные гарантии безопасности и сохранения жизни всем сдающимся в плен украинским военнослужащим.

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Автор: Семен Подгорный