Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Президент РФ сообщил о крупном тактическом успехе в ходе СВО

Президент РФ сообщил о крупном тактическом успехе в ходе СВО

23:43, 25 окт 2024

В ходе специальной военной операции в Курской области произошло значительное тактическое развитие ситуации. По информации, озвученной президентом РФ Владимиром Путиным в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24», российские военные силы осуществили окружение подразделений ВСУ численностью около 2000 человек.

Согласно заявлению главы государства, зона окружения охватывает территорию приблизительно 6 на 15 километров.

«Российские подразделения создали надежное кольцо окружения», — подчеркнул президент в эфире федерального телеканала.

В настоящее время российские военные приступили к активной фазе операции по сжатию кольца окружения.

Особое внимание в заявлении было уделено вопросу обращения с военнослужащими, принявшими решение о сдаче в плен. Владимир Путин отметил, что российская сторона предоставляет полные гарантии безопасности и сохранения жизни всем сдающимся в плен украинским военнослужащим.

Путин объяснил попытки ВСУ вырваться из окружения в Курской области

Читайте также:

Путин объяснил попытки ВСУ вырваться из окружения в Курской области
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Путин объяснил попытки ВСУ вырваться из окружения в Курской области
Россия/мир
Путин объяснил попытки ВСУ вырваться из окружения в Курской области
ТАСС сообщил об угрозе котла для ВСУ в двух населенных пунктах ДНР
Россия/мир
ТАСС сообщил об угрозе котла для ВСУ в двух населенных пунктах ДНР
Журналист заявил о сдаче в плен сотен бойцов ВСУ за последние две недели
Россия/мир
Журналист заявил о сдаче в плен сотен бойцов ВСУ за последние две недели
Зеленский рассказал, зачем ВСУ вторглись в Курскую область
Россия/мир
Зеленский рассказал, зачем ВСУ вторглись в Курскую область


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok