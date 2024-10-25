Владимир Путин рассказал о ситуации с окруженной группировкой ВСУ в Курской области

23:46, 25 окт 2024

В ходе военной операции в Курской области российские вооруженные силы создали зону окружения украинских подразделений, где часть военнослужащих ВСУ принимает решение о сдаче в плен. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24».

По информации российской стороны, в кольце окружения находится около 2000 украинских военнослужащих на территории примерно 90 квадратных километров (участок 6 на 15 километров). Российское командование сообщает о планомерном сжатии кольца окружения.

«Наши подразделения обеспечивают всем сдающимся в плен гарантии безопасности и надлежащее обращение в соответствии с международными нормами», — подчеркнул глава российского государства, комментируя ситуацию.

Заявление было сделано вечером пятницы, 25 октября. Российская сторона отмечает, что ситуация в районе находится под контролем, а кольцо окружения характеризуется как «надежное».

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Автор: Семен Подгорный