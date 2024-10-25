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Офицер ВСУ призвал готовиться к обороне Днепропетровской области

Офицер ВСУ призвал готовиться к обороне Днепропетровской области

23:51, 25 окт 2024

В условиях меняющейся военной обстановки на востоке Украины эксперты обращают внимание на необходимость укрепления оборонительных позиций в Днепропетровской области.

Максим Жорин, занимающий должность заместителя командира третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, выступил с важным стратегическим заявлением в своем Telegram-канале. По его оценке, текущая ситуация в районе Селидово и Покровска требует немедленного начала подготовки оборонительных сооружений в Днепропетровской области.

Особое внимание военный эксперт уделил необходимости пересмотра существующих подходов к организации обороны. Жорин подчеркнул важность превентивного строительства фортификационных сооружений, не дожидаясь непосредственного приближения противника к новым рубежам.

Эта рекомендация появилась на фоне сообщений от 24 октября о подготовке к решающим боевым действиям за город Селидово в ДНР, который служит важным логистическим центром в регионе. Ситуация получила дальнейшее развитие 25 октября, когда появилась информация об интенсификации попыток украинских подразделений покинуть город на Красноармейском направлении.

По данным российских военных источников, отступление украинских подразделений осуществляется группами по открытым участкам местности.

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Автор: Семен Подгорный
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