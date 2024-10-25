Путин рассказал о расстрелах командирами ВСУ своих же солдат

23:56, 25 окт 2024

В ходе специального интервью телеканалу «Россия 24» президент Российской Федерации Владимир Путин раскрыл детали текущей военной обстановки в районе Курска. По информации, озвученной в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, в окружении оказалась значительная группировка украинских военнослужащих.

Согласно представленным данным, в зоне окружения, охватывающей территорию примерно 6 на 15 километров, находится около 2000 военнослужащих ВСУ. По словам главы государства, наблюдаются серьезные проблемы с координацией действий и управлением подразделениями.

«Командование предпринимает жесткие меры к тем, кто пытается сдаться в плен, вплоть до применения оружия», — отметил президент РФ в беседе с журналистом.

При этом российский лидер подчеркнул, что несмотря на препятствия, определенное количество украинских военнослужащих все же оказывается в плену, где, по его словам, им обеспечивается надлежащее обращение. Попытки деблокировать окруженную группировку пока не приносят результатов.

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Автор: Семен Подгорный