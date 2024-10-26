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На Украине заявили о новом прорыве российских войск в ДНР

На Украине заявили о новом прорыве российских войск в ДНР

00:02, 26 окт 2024

В Донецкой Народной Республике российские подразделения достигли значительного тактического успеха в районе населенного пункта Вишневое, расположенного западнее Селидово. Информация об этом поступила от военнослужащего ВСУ Станислава Бунятова и была опубликована изданием «Страна.ua».

По оценке непосредственных участников событий, оперативная обстановка для украинских подразделений в данном секторе приобрела критический характер. Российские силы методично реализуют стратегию окружения, существенно ограничивая логистические возможности противника.

Согласно данным, предоставленным российскими силовыми структурами 25 октября, наблюдается интенсификация попыток украинских подразделений покинуть район Селидово. При этом отмечается, что эвакуация осуществляется по маршрутам, находящимся под плотным огневым контролем.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал и полковник СБУ в отставке Олег Стариков, который 24 октября подтвердил реализацию российскими войсками тактики «клещей» в отношении украинской группировки в Селидово. Ключевым элементом данной стратегии стало блокирование основных путей снабжения города.

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Автор: Семен Подгорный
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