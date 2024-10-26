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5 важных законов, вступающих в силу в России в ноябре 2024 года

5 важных законов, вступающих в силу в России в ноябре 2024 года

22:24, 26 окт 2024

Новые законодательные изменения вступают в силу в Российской Федерации с ноября 2024 года. Нововведения затрагивают несколько ключевых сфер государственного регулирования.

В области миграционной политики внедряется усовершенствованная система контроля. С 7 ноября вводится обязательная геномная регистрация для идентификации иностранных граждан. Устанавливаются единые стандарты транслитерации имен и фамилий. Процедура получения гражданства с 21 ноября будет включать обязательную присягу.

В сфере регулирования цифрового пространства Роскомнадзор формирует реестр блогеров и каналов, имеющих более 10 тысяч подписчиков. Владельцам площадок необходимо предоставить персональные данные и соблюдать законодательство о распространении информации. Операторы мессенджеров обязаны обеспечить идентификацию пользователей при отправке сообщений и совершении звонков.

Законодательство также предусматривает прекращение полномочий лиц, имеющих статус иностранного агента, в органах публичной власти с 11 ноября.

В природоохранной сфере расширяются полномочия региональных властей по противодействию природным пожарам с 26 ноября.

Усиливается контроль за особо охраняемыми природными территориями через увеличение частоты инспекционных проверок с 7 ноября.

Автор: Семен Подгорный
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