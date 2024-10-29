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Рамзан Кадыров раскрыл подробности удара БПЛА по университету спецназа в Чечне 29 октября

Рамзан Кадыров раскрыл подробности удара БПЛА по университету спецназа в Чечне 29 октября

15:22, 29 окт 2024

Во вторник утром территория Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем официальном Telegram-канале.

По имеющейся информации, в 6:30 по местному времени БПЛА нанес удар по одному из корпусов учебного заведения. В результате попадания произошло возгорание кровли неэксплуатируемого здания. Очаг возгорания был быстро локализован и ликвидирован.

Иинцидент не повлиял на учебный процесс — занятия в университете продолжаются в штатном режиме. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к организации нападения.

Справка. Российский университет спецназа, расположенный в Гудермесе, является одним из ведущих центров подготовки специалистов для подразделений специального назначения.


Автор: Семен Подгорный
Фото: ТГ-канал SHOT
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