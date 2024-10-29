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«Решающая битва все ближе»: военблогер Юрий Подоляка рассказал о ситуации на СВО на 29 октября 2024 года

«Решающая битва все ближе»: военблогер Юрий Подоляка рассказал о ситуации на СВО на 29 октября 2024 года

15:27, 29 окт 2024

Согласно анализу военного обозревателя Юрия Подоляки, российские вооруженные силы реализуют комплекс тактических решений, направленных на изменение баланса сил в ключевых точках противостояния.

В Донецком направлении российские подразделения завершают операцию по окружению Курахово. Значительным тактическим успехом стало создание полуокружения украинской группировки в районе Новоукраинки. Примечательно, что командование ВС РФ избрало нестандартное решение: вместо фронтального наступления на линии Новоукраинка-Шахтерск, где противник создал мощные оборонительные позиции, была реализована фланговая атака с выходом на тыловые коммуникации.

Особое внимание аналитик уделил ситуации в районе Ясной Поляны, где находится незавершенная система укреплений «зубы дракона». Российские штурмовые подразделения осуществили маневр от Шахтерска в направлении Максимовки, что позволило обойти эти укрепления.

После установления контроля над Селидово российские силы развивают наступление в западном и юго-западном направлениях. Взятие под контроль центральной части Новодмитровки фактически завершает этап окружения Курахово, которое ранее являлось важным элементом оборонительной системы ВСУ в этом секторе.

В Курской области, по оценке эксперта, идет подготовка к масштабной операции. Ведется планомерная работа по нейтрализации подразделений противника в районе Большого Ольговского леса, что необходимо для деблокирования транспортного коридора Коренево-Зеленый Шлях-Суджа. Применение авиабомбы ФАБ-3000 по позициям в Дарьино демонстрирует намерение использовать максимально эффективное вооружение для достижения поставленных целей.

Важно отметить, что основная группировка украинских сил в Курской области сосредоточена в Судже, который находится в окружении. По информации из официальных источников в Москве, планируется не вытеснение, а полная нейтрализация сил противника в этом районе.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: csis.org
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