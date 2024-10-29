Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Циничные методы: российский сапер рассказал, что украинцы перед отступлением из Угледара заминировали пауэрбанки и портфели

Циничные методы: российский сапер рассказал, что украинцы перед отступлением из Угледара заминировали пауэрбанки и портфели

15:30, 29 окт 2024

Как сообщает Министерство обороны РФ, на Угледарском направлении фиксируются новые методы дистанционного минирования и использования замаскированных взрывных устройств. Военные инженеры отмечают существенное усложнение работы по разминированию территорий.

По информации сапера с позывным «Партизан», при отходе с позиций противник оставил значительное количество замаскированных взрывных устройств в предметах гражданского назначения. Особую опасность представляют внешние аккумуляторы и школьные рюкзаки со встроенными взрывными механизмами.

Инженерная разведка также фиксирует случаи ночного дистанционного минирования с использованием промышленных БПЛА. С их помощью осуществляется установка противотанковых мин на дорогах и путях возможного продвижения техники.

В ответ на эти вызовы российские саперы разработали контрмеры с применением собственных беспилотных систем. Для безопасного уничтожения обнаруженных взрывных устройств используются БПЛА, оснащенные подвесными зарядами ВВ.


«Решающая битва все ближе»: военблогер Юрий Подоляка рассказал о ситуации на СВО на 29 октября 2024 года

Читайте также:

«Решающая битва все ближе»: военблогер Юрий Подоляка рассказал о ситуации на СВО на 29 октября 2024 года
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минобороны РФ
Читайте также

В псковском аэропорту обнаружили БПЛА неизвестного происхождения
Происшествия в Башкирии
В псковском аэропорту обнаружили БПЛА неизвестного происхождения
Первой летит «Баба Яга»: Рогов рассказал о новой тактике ВСУ в Запорожской области — удары наносятся глубоко в тыл
Россия/мир
Первой летит «Баба Яга»: Рогов рассказал о новой тактике ВСУ в Запорожской области — удары наносятся глубоко в тыл
25 боевых дронов: украинцы бросили на Россию тучу беспилотников в ночь на 23 июля — под прицелом юг и Крым
Россия/мир
25 боевых дронов: украинцы бросили на Россию тучу беспилотников в ночь на 23 июля — под прицелом юг и Крым
Долетались, красавчики: министр обороны РФ Белоусов отдал долгожданный приказ «разобраться» с американскими беспилотниками над Черным морем — хватит терпеть
Россия/мир
Долетались, красавчики: министр обороны РФ Белоусов отдал долгожданный приказ «разобраться» с американскими беспилотниками над Черным морем — хватит терпеть


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok