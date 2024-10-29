Циничные методы: российский сапер рассказал, что украинцы перед отступлением из Угледара заминировали пауэрбанки и портфели

15:30, 29 окт 2024

Как сообщает Министерство обороны РФ, на Угледарском направлении фиксируются новые методы дистанционного минирования и использования замаскированных взрывных устройств. Военные инженеры отмечают существенное усложнение работы по разминированию территорий.

По информации сапера с позывным «Партизан», при отходе с позиций противник оставил значительное количество замаскированных взрывных устройств в предметах гражданского назначения. Особую опасность представляют внешние аккумуляторы и школьные рюкзаки со встроенными взрывными механизмами.

Инженерная разведка также фиксирует случаи ночного дистанционного минирования с использованием промышленных БПЛА. С их помощью осуществляется установка противотанковых мин на дорогах и путях возможного продвижения техники.

В ответ на эти вызовы российские саперы разработали контрмеры с применением собственных беспилотных систем. Для безопасного уничтожения обнаруженных взрывных устройств используются БПЛА, оснащенные подвесными зарядами ВВ.





Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобороны РФ